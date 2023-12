Governo: Rojc (Pd), sospensione Schengen di sei mesi non auspicabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo ribadire la natura eccezionale della sospensione di Schengen ma anche doveroso impegnarsi per individuare e utilizzare gli strumenti alternativi di controllo cui accenna il ministro degli Esteri. Mantenere la chiusura dei confini per il massimo dei sei mesi previsti dal Trattato non sembra uno scenario auspicabile, oltre ad essere una misura i cui effetti non è chiaro quanto siano commisurati allo sforzo straordinario delle Forze dell'ordine e ai disagi delle popolazioni". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in merito a quanto dichiarato ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen. (Rin)