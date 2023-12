Superbonus: Nevi (FI), d'accordo su stop ma proroga per chi è già avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo d'accordo nel far cessare il Superbonus, norma bandiera del M5s che come tutte quelle che hanno fatto si sono rivelate totalmente sballate. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro, ospite a “Metropolis” su Repubblica.it. “Il Superbonus ha prodotto poco in termini di ristrutturazioni ed efficientamenti, mentre tantissimo in termini di buco nelle casse dello Stato. Qui stiamo parlando, però, di concedere una proroga per far concludere i lavori a chi è già molto avanti e sta già dentro, non ad altri, perché non farlo rischierebbe di diventare un problema per molte famiglie e imprese oneste", ha sottolineato Nevi. "Siamo consapevoli che la questione comporta un aggravio di costi, siamo in attesa di un confronto nel merito per capire se ci sono spazi, fermo restando che capiamo la situazione e che abbiamo fatto un grande sforzo e una bella manovra, chiediamo solo che su questo aspetto non si abbandonino imprese e famiglie", ha concluso. (Rin)