Medio Oriente: risoluzione Pd, sostenere ogni iniziativa per immediato cessate il fuoco

- La Camera impegna il governo "ad attivarsi immediatamente in merito alla situazione in Medio Oriente, affinché l’Italia continui a partecipare e sostenere ogni iniziativa, sia in seno all’Unione europea sia insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, di evitare l’escalation militare nell’area anche mediante il dialogo con i partner della regione, compresa l’Autorità palestinese, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale e umanitario; a mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace, sostenendo una conferenza di pace internazionale e a riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo, per l’obiettivo dei 'due popoli e due Stati'; a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni unite al fine di tutelare la popolazione civile di Gaza, attraverso la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all’interno della Striscia, anche mediante la completa apertura del valico di Kerem Shalom, l’apertura di corridoi umanitari, nonché la previsione di 'safe zones' per i civili, incluse scuole, ospedali e altre strutture di uso pubblico, nel pieno rispetto dei princìpi del diritto internazionale umanitario, anche al fine di garantire l’incolumità degli operatori delle organizzazioni internazionali umanitarie ancora presenti nella Striscia" e "ad adoperarsi, in linea con quanto già fatto dagli Stati Uniti e richiesto dall’alto rappresentante della politica estera Josep Borrell, affinché l’Ue appronti un pacchetto di sanzioni contro i coloni estremisti che si stanno rendendo colpevoli di violenti attacchi alla popolazione palestinese in Cisgiordania, anche alla luce dell’ostacolo che gli stessi rappresentano per l’avvio di un reale percorso di pace tra i due popoli". E' quanto si legge nella risoluzione del Partito democratico, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. (Rin)