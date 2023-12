Germania: al via domani il processo contro la spia russa nell'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprirà domani al tribunale di Berlino il processo contro la spia della Russia nel Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, e il suo complice. Accusati di alto tradimento, gli imputati rischiano pene da cinque anni di reclusione all'ergastolo al termine del procedimento, che dovrebbe concludersi il 17 luglio 2024. Intanto, secondo quanto rivelato dal settimanale “Der Spiegel”, sarebbero “più gravi” di quanto noto finora i danni provocati dalla “talpa” russa nel Bnd, con conseguenze sia per lo stesso servizio sia per quelli alleati. La spia avrebbe, infatti, informato i propri referenti a Mosca che l'intelligece occidentale, compreso il Bnd, aveva violato la chat interna del gruppo paramilitare russo Wagner. I mercenari avrebbero quindi notevolmente ridotto l'utilizzo del servizio di messaggistica, denominato Kod, causando la “perdita di informazioni di importanza eccezionale” per il Bnd. Il gruppo Wagner utilizzava la chat anche mentre combatteva nella guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Dal 20 ottobre 2022, il flusso di dati rilevanti per il Bnd trasmesso su Kod si è ridotto. Poco prima, un'agenzia di intelligence alleata aveva avvertito lo stesso servizio che suo materiale era a disposizione di Mosca. In particolare, i dati erano giunti sia al gruppo Wagner sia al Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'agenzia di intelligence interna della Russia. Ciò significava che il Bnd doveva scoprire una “talpa” tra i propri ranghi. Le ricerche culminarono con l'arresto di un dirigente dell'agenzia, avvenuto a Berlino il 21 dicembre 2022. Nella giornata del 26 gennaio successivo, un complice della “talpa” venne catturato all'aeroporto di Monaco di Baviera. (segue) (Geb)