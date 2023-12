Germania: al via domani il processo contro la spia russa nell'intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spia russa nel Bnd ha servito come ufficiale nell’esercito tedesco, da ultimo con il grado di colonnello, fino al 2007 quando è transitato nel servizio venendo assegnato al dipartimento per la ricognizione tecnica. Competente per la sorveglianza delle comunicazioni, era questo il reparto che intercettava le comunicazioni del gruppo Wagner su Kod dalla sede del Bnd a Pullach in Baviera. L’imputato è stato poi promosso a direttore per la sicurezza dell'agenzia nella centrale di Berlino, dove era responsabile per i controlli sul personale. (segue) (Geb)