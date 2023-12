Fvg: assessore Infrastrutture, tra 2026 e 2030 importanti opere stradali e ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2026 e il 2030 la regione Friuli Venezia Giulia verranno portate a termine alcune importanti opere su viabilità stradale e rete ferroviaria. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio, Cristina Amirante, intervenendo in video-collegamento a una tavola rotonda su politiche regionali, mobilità e logistica. “Il Friuli Venezia Giulia ha un'ottima piattaforma logistica e collegamenti merci favoriti dalla posizione geografica strategica; stiamo lavorando per rinnovare e potenziare anche l'accessibilità in funzione turistica”, ha detto l’assessore. Tra gli obiettivi evidenziati da Amirante, c’è quello di avere più treni ad alta velocità su Udine e Trieste per favorire il traffico pendolare e quello turistico. È fissato per il 2026 l'acquisto dei nuovi treni e per il 2030 il potenziamento della rete stradale, in particolare "per la realizzazione del collegamento lungo la pedemontana che andrebbe a favorire anche la rete viaria verso la montagna e le sue mete, così come il miglioramento dell'accessibilità di altre località”, ha concluso l’assessore. (Frt)