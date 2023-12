Grecia: amputato arto ad agente polizia ferito in scontri tra tifosi del 7 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha subito l’amputazione dell’arto inferiore sinistro l’agente di polizia greco rimasto gravemente ferito a seguito degli scontri tra tifosi scoppiati il 7 dicembre ad Atene durante una partita di pallavolo tra il Panathinaikos e l'Olympiacos. È quanto ha comunicato l’ospedale generale Nikea del Piero, ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. L’agente, di 31 anni, era stato colpito da un razzo per poi essere ricoverato in terapia intensiva in ospedale in condizioni critiche. A seguito degli scontri, erano state arrestate complessivamente 424 persone, tra cui il responsabile del ferimento dell’agente di polizia, un 18enne che ha ammesso di aver lanciato il razzo. (Gra)