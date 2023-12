Spagna-Giordania: Sanchez riceve re Abdullah II, focus su situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ricevuto oggi al Palazzo della Moncloa di Madrid il re di Giordania, Abdullah II bin Al Hussein, con il quale aveva avuto recentemente una conversazione telefonica. Secondo quanto riferito da una nota dell'esecutivo spagnolo, Sanchez lo ha nuovamente ringraziato per l'impegno della Giordania a favore di una soluzione "pacifica e duratura a Gaza". Durante l'incontro, i due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente e hanno convenuto sull'importanza che gli aiuti umanitari raggiungano la Striscia di Gaza in modo costante e in quantità sufficiente per alleviare le sofferenze della popolazione civile. Sanchez ha spiegato che il governo spagnolo rifiuta lo sfollamento forzato della popolazione palestinese. Inoltre, sia il premier spagnolo che il re giordano hanno sottolineato la necessità di adottare un cessate il fuoco umanitario che porti alla cessazione delle ostilità, concordando sull'importanza di lavorare insieme per fornire un orizzonte di stabilità, basato sulla soluzione di due Stati, Israele e Palestina, che coesistano in pace e sicurezza. (Spm)