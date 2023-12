Gaza: Meloni, Italia in prima linea per assistenza popolazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di assistere la popolazione civile nella crisi in Medio Oriente vede l'Italia in prima linea. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. “Dalla Nave Vulcano a tutto un lavoro che stiamo cercando di portare avanti per cercare di allestire un ospedale da campo nella Striscia di Gaza”, ha precisato Meloni, ricordando anche tutto il lavoro “per una soluzione politica” basata sul principio dei due Stati. (Res)