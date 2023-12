Gaza: Meloni, diritto di Israele a difendersi deve rispettare diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto di Israele a difendersi deve essere in linea con il diritto internazionale e la preservazione dei civili. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. “La gran parte della mia relazione sul tema del conflitto in Medio Oriente era dedicata ai civili di Gaza, con i fatti che il governo sta portando avanti”, ha affermato la premier. (Res)