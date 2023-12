Caso Cecchettin: Ronzulli (FI), laurea a Giulia testimonianza di vita di ragazza straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il conferimento a Giulia Cecchettin della laurea alla memoria in Ingegneria biomedica, deciso dal Senato accademico dell'Università di Padova, è giusto, doveroso oltre che meritato. Giulia infatti aveva brillantemente superato tutti gli esami del suo corso. Le restava solo la discussione della tesi e la realizzazione di un sogno che però è stato interrotto in maniera violenta e drammatica". Lo dichiara la senatrice e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Questo riconoscimento non restituirà Giulia ai suoi cari, ma sicuramente è la testimonianza del percorso di vita di una ragazza straordinaria, piena di valori e di entusiasmo, che amava la vita e aveva tanti progetti per il suo futuro", conclude. (Rin)