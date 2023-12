© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello interviene alla conferenza stampa di presentazione della prossima Milano Fashion Week Men's Collection.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti, 2 (ore 11)Incontro "Il racconto di Milano: 100 anni della Città che conosciamo (1923-2023)". All'incontro, aperto dal saluto della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, partecipano gli assessori Pierfrancesco Maran (Casa e Piano Quartieri), Gaia Romani (Servizi Civici e Generali), Tommaso Sacchi (Cultura) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana). Con loro anche i Presidenti di Municipio e alcune associazioni di cittadini che condividono riflessioni e visioni sul passato, presente e futuro di Milano, esaminando le trasformazioni urbane che hanno definito la sua identità unica.Palazzo Reale, sala conferenze, Piazza Duomo 14 (ore 16)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione di “Travellers”, il progetto fotografico che attraverso gli scatti di Gabriele Micalizzi vuole raccontare i passeggeri e la loro relazione con Atm. Interviene anche l'amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 6 (ore 18)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 19)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione interviene all'incontro dal titolo "Capitale naturale della Brianza e cambiamento climatico, risposte e strumenti per gestire e valorizzare il patrimonio arboreo del nostro territorio in quest'epoca di cambiamento climatico".Provincia, Sala Verde, Via Grigna, 13, Monza (ore 9:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, visita diverse realtà sociali della provincia di Cremona. Di seguito le tappe della visita: associazione Fraternità OdV di Monte Cremasco, via Trieste, 3 (ore 10); conferenza stampa all'Anffas, via Santa Maria, 22, Crema (ore 11:15); centro riabilitativo equestre di Crema, via Verdi, 24 (ore 14); azienda speciale comunale "Cremona solidale!, via Brescia, 207, Cremona (ore 15:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza partecipa al workshop di Ance Lecco "Bonus ed edilizia, l'impatto nel mondo del condominio".Ance Lecco, via Achille Grandi, 9 Lecco (ore 10)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, interviene, su delega del presidente Attilio Fontana, alla presentazione della mostra "The big revolution, l'evoluzione dell'oncologia Italia" organizzata dalla Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e Officine buone Odv .Fondazione Istituto nazionale Tumori, via Giacomo Venezian, 1 (ore 11)Il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) visitano il cantiere del collegamento ferroviario T2 Malpensa - Sempione per fare il punto sulle opere a un anno dall'avvio dei lavori.via della Ronna, Gallarate/VA (ore 11:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, accoglie il team di "Carena randagia", capitanata dal campione di motociclismo Giacomo Lucchetti, al rientro dalla missione attraverso l'Italia in aiuto degli amici a 4 zampe.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)I sottosegretari alla Presidenza Ruggero Invernizzi (Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione) e Mauro Piazza (Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale) presentano la realizzazione del primo laboratorio virtuale di sicurezza sul lavoro.Utr Lecco, corso Promessi Sposi, 132, Lecco (ore 12); Forte Montecchio, via alle Torri, 8 Colico Piano/LC (ore 15)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa al tradizionale scambio di auguri natalizi in Prefettura.Prefettura, Piazza Guicciardi, 1 Pavia (ore 19)VARIETriennale Radio Show, appuntamento radiofonico in collaborazione con Radio Raheem, organizzato da Triennale Milano. Host della trasmissione Damiano Gulli, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.Evento online (ore 10)Conferenza stampa di presentazione della 22 esima edizione della Milano Marathon Talk con relative novità.UniCredit Tower Hall, via Fratelli Castiglioni, 12 (ore 11)Presentazione dei lavori dei padiglioni Asst Papa Giovanni XXIII che ospiteranno nuovi spazi per la Casa di Comunità e per la Centrale Operativa Territoriale.via Borgo Palazzo, 130 Bergamo (ore 11:30)Conferenza stampa di sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Smile House Fondazione Ets e la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori.Ospedale San Gerardo, via Pergolesi, 33 Monza (ore 16) (Rem)