Medio Oriente: Meloni, Italia si è astenuta da risoluzione Onu perché troppo sbilanciata

- Sulla risoluzione Onu sul cessate il fuoco in Medio Oriente l'Italia si è astenuta perché ritenuta troppo sbilanciata. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. “Abbiamo chiesto di inserire un riferimento a una condanna agli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre in cambio di un nostro voto favorevole ma non è avvenuto”, ha affermato la premier. “Astensione significa condivido alcune parti, non ne condivido altre”, ha poi ricordato Meloni. (Res)