Patto stabilità: Meloni, nostra posizione definitiva arriverà al termine della trattativa europea

- La posizione definitiva dell'Italia sul Patto di stabilità arriverà quando si sarà fermata la trattativa europea. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. “Per noi conta riconoscere il peso degli investimenti fatti per sostenere le sfide che l'Ue si è data”, ha affermato la premier. “Crediamo che con la posizione italiana si stia difendendo il futuro dell'Europa che è mancata un po' in passato e faremo del nostro meglio per ottenere la migliore delle soluzioni possibili”, ha aggiunto Meloni. “Non sono disposta a dare il mio assenso a una riforma del Patto di stabilità che nessuno governo italiano in futuro potrebbe rispettare”, ha affermato la premier. (Res)