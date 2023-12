Medio Oriente: bozza risoluzione maggioranza, ferma condanna Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "a ribadire la ferma condanna di Hamas, responsabile dei gravi attacchi terroristici del 7 ottobre scorso e della violazione della tregua faticosamente raggiunta a fine novembre, ed a sostenere ogni iniziativa per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti; ad adottare tutte le misure necessarie ad impedire il trasferimento di risorse nazionali ed europee in favore di Hamas e a garantire che le azioni illecite commesse da questa organizzazione e da altre organizzazioni terroristiche legate all’estremismo di matrice islamica siano perseguite in conformità al diritto internazionale; a ribadire il diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza e sicurezza, nel pieno rispetto del diritto internazionale". E’ quanto si legge nella bozza della risoluzione della maggioranza, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Il documento impegna, poi, l'esecutivo, "in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre, a ribadire l'impegno dell'Italia nel fronteggiare l’emergenza umanitaria in corso nella striscia di Gaza, già dimostrato mediante l’invio, in questo contesto, di materiale umanitario dalla base logistica delle Nazioni unite di Brindisi e della nave ospedale Vulcano per la cura, in particolare, dei minori feriti a Gaza; a condannare in modo fermo e inequivoco ogni forma di antisemitismo, in linea con la Strategia europea in questo settore; a proseguire l’azione diplomatica per un dialogo politico finalizzato ad una soluzione di pace duratura fondata sul principio di due popoli e due Stati".(Rin)