Farnesina: Pd Roma, depositata mozione a tutela Officina Pasolini

- Desideriamo ringraziare quanti, tra consiglieri e consigliere di maggioranza e di opposizione, hanno oggi sottoscritto la mozione a tutela di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini: hub culturale di eccellenza nel quadrante nord della Capitale, punto di riferimento per l'alta formazione artistica del teatro, della musica e del multimediale, nei cui locali è ospitato anche il teatro Eduardo De Filippo. Così in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "Contestualmente ringraziamo tutti quegli studenti e quelle studentesse che, nell'ambito di un dibattito più ampio sul destino del complesso immobiliare che conta anche uno studentato, ci ricordano che il diritto allo studio passa anche da alloggi a prezzi accessibili. Ecco, di fronte al processo di trasformazione in atto, chiediamo a tutte le Istituzioni coinvolte - dal Mise alla Regione - di fermarsi un attimo e fare ciò che è meglio per la nostra Capitale, per il futuro che rappresentano le nuove generazioni, per il valore comunitario che rappresenta la produzione culturale. Chiediamo al Sindaco di Roma di aprire un'interlocuzione nell'ambito di un tavolo interistituzionale perché il progetto non si disperda, garantendo parimenti un'apertura alla richiesta sacrosanta di alloggi a prezzi calmierati per gli studenti. La città non ha bisogno di parcheggi, ma di luoghi di comunità", conclude il Pd Campidoglio.(Com)