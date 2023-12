Piemonte: 24 milioni di euro per le montagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato 24 milioni di euro per le montagne del territorio. "La Regione Piemonte rinnova con azioni concrete l'attenzione e il supporto ai propri territori montani e ai loro cittadini – ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso - Queste azioni danno diretta attuazione alle priorità individuate nella Strategia per le montagne piemontesi, per perseguire complementarità e integrazione tra politiche e risorse europee, nazionali e regionali all'interno di una strategia di sviluppo unitaria, condivisa da tutti gli attori, istituzionali e non, con l'obiettivo di rilanciare la montagna e dotarla di servizi per chi la abita e vi porta avanti un'attività", hanno concluso.(Rpi)