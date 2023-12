Ue: bozza risoluzione maggioranza, sostenere apertura negoziati adesione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "a sostenere il processo di allargamento quale strumento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità dell’Unione europea e dei suoi vicini; a sostenere l’apertura dei negoziati di adesione dell’Ucraina, della Moldova e della Bosnia Erzegovina ed a riconoscere lo stato di candidato della Georgia; a ribadire che l’allargamento resta un processo basato sul merito e subordinato al pieno raggiungimento, da parte di tutti i Paesi candidati, delle condizioni richieste per divenire uno Stato membro, a partire dal pieno rispetto dei valori e dei principi su cui si fonda l’Unione europea". E’ quanto si legge nella bozza della risoluzione della maggioranza, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.(Rin)