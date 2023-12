India: direttore Fbi a Nuova Delhi dopo tentato omicidio di un leader Sikh negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, sarà in visita in India questa settimana. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Il viaggio è stato organizzato per discutere la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e le opportunità per rafforzare la partnership tra Washington e Nuova Delhi. La visita, tuttavia, sta avendo luogo poco dopo l’arresto di un cittadino indiano per il suo coinvolgimento nell’organizzazione dell’omicidio di Gurpatwant Singh Pannun, leader separatista Sikh con la cittadinanza statunitense. (Was)