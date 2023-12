Senato: Calenda, felice per Giusy, fiero sia in Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Felice per Giusy che con il coraggio usuale sta affrontando da settimane una non facile situazione. Giusy è una donna straordinaria e io sono molto fiero che sia entrata in Azione". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda, dopo che la senatrice di Azione Giusy Versace è stata rieletta segretaria di presidenza a palazzo Madama. (Rin)