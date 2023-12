Spagna: Cervera (Uniti per la Catalogna), approvazione amnistia non sarà rinuncia a indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della legge di amnistia non sarà "in nessun caso una rinuncia all'indipendenza della Catalogna". Lo ha detto il deputato di Uniti per la Catalogna (JxCat), Jose Maria Cervera, durante il suo intervento alla Camera bassa dove oggi è iniziato l'iter parlamentare legge concordata tra il governo di Pedro Sanchez e varie formazioni proindipendenza. Cervera ha evidenziato che la legge di amnistia è "un riconoscimento dell'errore di aver giudizializzato un conflitto politico ed è un modo per restituire alla politica ciò che appartiene alla politica". Secondo il deputato di JxCat, questa legge non è una misura di grazia, ma è una misura necessaria che "nasce dall'accordo tra democratici per porre fine alla giudiziarizzazione della politica". (Spm)