Medio Oriente: ministro Energia Libano, accordo con Israele su confine marittimo ancora valido

- Il ministro del Libano uscente dell'Energia e dell'Acqua, Walid Fayad, ha dichiarato che “lo storico accordo sul confine marittimo con Israele è ancora in vigore nonostante l'intensificarsi degli scontri tra il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e l’esercito israeliano”. È quanto ha annunciato oggi Fayad in un’intervista al quotidiano emiratino “The National”, rilasciata a margine della visita del ministro alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023 (Cop28). "Non c'è alcun impatto sull'accordo", ha detto Fayad, avvertendo però che un'escalation è ancora possibile, ma che tutto "dipende degli israeliani", dal momento che "sono loro a compiere attacchi contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza”.(Lib)