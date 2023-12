Ue: bozza risoluzione maggioranza, rispettare impegno su adesione Paesi Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "ad adoperarsi affinché l’Unione europea rispetti l’impegno, inequivocabile e prioritario, assunto nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali e relativo alla loro prospettiva di adesione all’Unione. In questo contesto, il recente Piano per la crescita per i Balcani Occidentali, presentato dalla commissione europea, costituisce un’importante novità diretta a favorire l’integrazione di detti Paesi nel sistema europeo, ferma restando la realizzazione dell’obiettivo primario del loro ingresso a pieno titolo nell’Unione europea" e "a contribuire, in parallelo al processo di allargamento, al dibattito sulle riforme dell’Unione europea per individuare soluzioni adeguate in materia di politiche, risorse e, in prospettiva, meccanismi istituzionali, affinché l’Unione sia pienamente all’altezza delle sue ambizioni e del suo ruolo nel contesto globale". E' quanto si legge nella bozza della risoluzione della maggioranza, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. (Rin)