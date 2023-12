Gaza: senatori Usa chiedono indagine Onu su atti di violenza sessuale di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha chiesto alle Nazioni Unite di avviare una indagine sugli atti di violenza sessuale commessi da Hamas durante l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. In una lettera indirizzata al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, 33 senatori Usa hanno chiesto alle Nazioni Unite di avviare una indagine, ascoltando le testimonianze dei sopravvissuti all’attacco e degli ostaggi liberati dal movimento islamista palestinese. “Si tratta di una procedura necessaria per portare i responsabili davanti alla giustizia”, si legge nella lettera, inviata su iniziativa dei senatori Jacky Rosen, Joni Ernst, Kirsten Gillibrand, Susan Collins e Ben Cardin. (Was)