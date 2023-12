Ue: accordo tra Parlamento e Consiglio su nuovi reati per violazione sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno concluso i negoziati per una legge europea che introduce reati e sanzioni per la violazione delle sanzioni dell'Ue. La direttiva mira a garantire che coloro che violano o eludono le sanzioni europee saranno perseguiti. La legge stabilisce che gli Stati membri dovranno definire alcune azioni reati penali. Queste, come si legge in una nota del Consiglio, includono aiutare persone soggette a misure restrittive dell'Ue ad aggirare un divieto di viaggio; commerciare beni sottoposti a sanzioni ed eseguire transazioni con Stati o entità colpiti da misure restrittive dell'Ue; fornire servizi finanziari o svolgere attività finanziarie vietate o soggette a restrizioni; coprire la proprietà di fondi o risorse economiche da parte di una persona, di un'entità o di un organismo sanzionati dall'Ue. Saranno punibili come reato anche l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità in questi reati. L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) per l'approvazione. Se approvato, il testo sarà poi adottato formalmente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. (Beb)