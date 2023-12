Camera: domani audizione rappresentanti Università Bari su protocolli monitoraggio ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 15:10, la commissione Ambiente della Camera svolge in videoconferenza, l'audizione di Bruno Notarnicola e Pietro Alexander Renzulli, professori ordinari di Scienze merceologiche ed ecologia industriale, e Maurizio De Molfetta, tecnico del laboratorio Talsef, del Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sulle tematiche riguardanti la definizione di protocolli di monitoraggio ambientale mediante l'uso di piattaforme aeree senza pilota a bordo. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)