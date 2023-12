Ue: bozza risoluzione maggioranza, piena attuazione Bussola strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "ad adoperarsi per una revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale secondo un approccio a pacchetto che destini risorse adeguate non solo all’assistenza all’Ucraina, ma anche all’attuazione di efficaci politiche migratorie, indispensabili per contrastare i recenti fenomeni che hanno riguardato in particolare l’Italia, nonché alla realizzazione di politiche in grado di promuovere e sostenere la competitività dell’Unione europea, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria delle misure a tali fini adottate" e "a lavorare affinché l’Unione europea contribuisca alla sicurezza globale attraverso una piena attuazione della Bussola strategica e la realizzazione di una industria europea della difesa basata su nuove tecnologie, nel quadro della vocazione atlantica dell’Unione". E’ quanto si legge nella bozza della risoluzione della maggioranza, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. (Rin)