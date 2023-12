Brescia: Maione, con preassegnazione bando Caffaro risposta attesa da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione esprime in una nota "forte soddisfazione" in merito alla preassegnazione del bando per la messa in sicurezza del sito industriale nell'area del sin Brescia Caffaro. "In questi mesi - commenta l'assessore Maione - ho voluto che il tavolo regionale sulla Caffaro fosse praticamente permanente. Le interlocuzioni con il Governo, con l'ex commissario Nova e il successore Fasano, con Arpa e con il Comune sono quotidiane. Grazie a questo metodo di lavoro siamo riusciti a trovare i fondi necessari per il bando". "Sbloccare i lavori di bonifica - ha aggiunto l'assessore - è uno dei grandi obiettivi della giunta Fontana e oggi possiamo registrare un significativo passo in avanti. Vogliamo che tutti i passaggi tecnici siano fatti nel miglior modo possibile perché la questione ha un altissimo valore ambientale per tutto il territorio bresciano e le procedure devono essere fatte bene, non solo velocemente. Stiamo dando una risposta che la città attende da anni".(Com)