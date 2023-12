Camera: domani presentazione iniziativa "Io ci metto la faccia, non le mani - Nuovi linguaggi contro la violenza di genere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Domani alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, presentazione dell'iniziativa "Io ci metto la faccia, non le mani - Nuovi linguaggi contro la violenza di genere". Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Interviene Martina Semenzato, presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)