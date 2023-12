Milano: incontro sui "100 anni della Città che conosciamo" domani a Palazzo Reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano, nell'ambito del progetto Milano è Memoria, ha celebrato quest'anno l'anniversario di due eventi cruciali che hanno plasmato la città nel corso dei decenni: i 150 anni dall'aggregazione dei Corpi Santi nel 1873 e il centenario dall'aggregazione nel 1923 di 11 comuni esterni alla Cerchia dei Bastioni: Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino. In occasione di queste due storiche ricorrenze è nata l'iniziativa "Dai Borghi alla Città, dalla Città ai Quartieri", presentata lo scorso dicembre in Consiglio comunale e promossa nel corso dell'anno in tutti i Municipi grazie ad un ricco palinsesto di eventi. Il culmine di questo anno dedicato alla memoria di un secolo della città avrà luogo domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 16 nella sala conferenze di Palazzo Reale, con l'incontro "Il racconto di Milano: 100 anni della Città che conosciamo (1923-2023)". All'incontro, aperto dal saluto della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, parteciperanno gli assessori Pierfrancesco Maran (Casa e Piano Quartieri), Gaia Romani (Servizi Civici e Generali), Tommaso Sacchi (Cultura) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana). Con loro anche i Presidenti di Municipio e alcune associazioni di cittadini che condivideranno riflessioni e visioni sul passato, presente e futuro di Milano, esaminando le trasformazioni urbane che hanno definito la sua identità unica. L'anno dedicato a "Dai Borghi alla Città, dalla Città ai Quartieri" si concluderà con la proiezione del documentario omonimo giovedì 14 dicembre alle ore 21 alla Cineteca Arlecchino in via S. Pietro all'Orto 9. L'ingresso all'incontro di domani a Palazzo Reale e alla proiezione del docufilm è libero, fino ad esaurimento posti. (Com)