Migranti: bozza risoluzione maggioranza, sia ancora una priorità per Ue

- La Camera impegna il governo "a proseguire nell’azione affinché la migrazione continui a rappresentare una priorità per l’Unione europea, con particolare riguardo alla dimensione esterna, attraverso un partenariato di carattere paritario e non predatorio con l’Africa e i Paesi del vicinato Sud, di cui il Piano Mattei costituisce una leva essenziale. Le priorità restano una politica efficace di prevenzione delle partenze irregolari, il contrasto ai trafficanti di esseri umani, una politica europea dei rimpatri credibile ed efficace e lo sviluppo di canali di migrazione legale". E’ quanto si legge nella bozza della risoluzione della maggioranza, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. (Rin)