Camera: domani presentazione libro “Una battuta, Presidente”

23 luglio 2021

- Domani, alle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio, presentazione del libro "Una battuta, Presidente - I ragazzi di Via del Plebiscito, quella volta che il Cavaliere...", di Vittorio Amato e Giovanni Lamberti. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Intervengono Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, i deputati Maurizio Lupi, Deborah Bergamini, Tommaso Foti, Andrea Crippa. Modera Francesco Verderami. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)