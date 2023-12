Spagna: portavoce Erc, legge amnistia salda un debito con la Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della legge di amnistia in Spagna è "una soluzione politica e salda un debito con la Catalogna". Lo ha detto il portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Gabriel Rufian, nel suo intervento alla Camera bassa dove oggi è iniziato l'iter parlamentare per l'approvazione della misura di grazia concordata tra il governo di Pedro Sanchez e varie formazioni proindipendenza. Rufian ha poi criticato il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, che in Aula aveva definito questa legge una "frode" e "corruzione politica", citando vari casi giudiziari che hanno riguardato il partito conservatore. "Ha davvero il coraggio di parlare di corruzione? È una legge che può piacere a pochi o a molti, ma che ha il sostegno della stragrande maggioranza di questa Camera", ha evidenziato l'esponente indipendentista. (Spm)