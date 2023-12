Ue: ecco testo risoluzione Avs alla Camera su comunicazioni Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "a lavorare nell’ambito del Consiglio europeo e in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso, per l’interruzione di ogni ulteriore escalation militare, per la liberazione dei prigionieri e per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace; a chiedere esplicitamente di inserire nelle conclusioni del Consiglio europeo il pieno supporto all’azione del segretario generale dell’Onu, Guterres, al suo richiamo all’articolo 99 della Carta delle Nazioni unite e ai suoi sforzi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; a esigere il pieno rispetto del diritto internazionale, supportare indagini della Corte Penale Internazionale sulle violazioni e sui crimini di guerra e valutare l’utilizzo di tutti gli strumenti e le leve diplomatiche volte a rendere esigibile il rispetto del diritto internazionale; a riconoscere lo Stato di Palestina, quale azione di politica estera che imprima una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere alla soluzione 'due popoli, due Stati' sulla base dei confini del 1967 e a garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli". E’ quanto si legge nella risoluzione di Alleanza verdi e sinistra, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Il testo impegna, poi, l'esecutivo "a chiedere che il prossimo Consiglio europeo investa su un nuovo protagonismo dell’Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica e che, anche nel contesto della crisi in Medio Oriente e della guerra in Ucraina, si avvii una forte iniziativa diplomatica dell’Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l’avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale; a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all’Ucraina e a lavorare per una soluzione diplomatica partendo dagli accordi disattesi di Minsk 2, nella consapevolezza della non sostenibilità di una guerra infinita; a sostenere il rafforzamento dell’autonomia strategica dell’Unione nel quadro di un sistema di sicurezza e difesa europeo che preveda la razionalizzazione e la riduzione complessiva della spesa militare; a difendere una politica di allargamento dell’Unione basata sulla condivisione e il rispetto dei valori fondamentali espressi nell’articolo 2 del Trattato dell’Unione europea e di criteri politici specifici che condizioni l’ingresso a specifiche condizioni politiche e progressi democratici tangibili; a lavorare per una revisione ambiziosa del Quadro finanziario pluriennale che metta in campo le risorse per rispondere all’emergenza economica e sociale e per sostenere la transizione ecologica; a negoziare una più ambiziosa riforma del Patto di stabilità e crescita e della governance economica europea; ad avanzare in Consiglio europeo l’urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà e la transizione ecologica e sociale; ad insistere per il rapido completamento e la piena e concreta implementazione del Green deal europeo". (segue) (Rin)