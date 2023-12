Ue: ecco testo risoluzione Avs alla Camera su comunicazioni Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento di Avs impegna, inoltre, il governo "a riformare l’istituto Sace affinché non investa e finanzi all’estero progetti di sfruttamento di idrocarburi; a rivedere la decisione di trasformare l’Italia in un hub del gas e non utilizzare il piano Mattei per sfruttare le fonti fossili dell’Africa; a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di destinare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo da destinare agli aiuti allo sviluppo con particolare attenzione alle politiche sul clima e della cooperazione; ad aderire alla Beyond Oil & Gas Alliance (Boga), l’alleanza di paesi che si sono impegnati a non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l’estrazione di combustibili fossili; a lavorare per l’impegno del Consiglio europeo a porre fine con urgenza a tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili nell'Ue entro il 2030" e "a dar seguito alla proposta del Parlamento europeo di riforma dei Trattati ai sensi dell’articolo 48 del Trattato sull'Unione europea e consentire l’avvio di un processo di riforma dell’Unione sulla base delle proposte della Conferenza sul futuro dell’Europa". (Rin)