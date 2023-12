Piemonte: Unioncamere, nei primi 9 mesi del 2023 esportazioni in crescita del 9,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-settembre 2023 il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha raggiunto quota 47,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,2 per cento rispetto all'analogo periodo del 2022. L'intensità della crescita appare in ridimensionamento rispetto al risultato messo a segno nella prima parte dell'anno: alle variazioni del +15,9 per cento e +13,2 per cento rispettivamente registrate nel I e nel II trimestre del 2023, è seguita, infatti, la contrazione tendenziale dell'1,1 per cento del periodo luglio-settembre. Nel complesso dei primi nove mesi del 2023 il valore delle importazioni di merci è risultato pari a 37,8 miliardi di euro, per un incremento tendenziale dell'11 per cento; il saldo della bilancia commerciale si conferma, dunque, positivo per 9,5 miliardi di euro, a fronte dei 9,3 miliardi del periodo gennaio-settembre 2022. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di riferimento al di fuori dei confini comunitari, generando l'8,5 per cento del valore delle vendite di prodotti piemontesi all'estero e manifestando una dinamica tendenziale espansiva (+9,3 per cento). (segue) (Rpi)