Piemonte: Unioncamere, nei primi 9 mesi del 2023 esportazioni in crescita del 9,2 per cento (2)

- "In questi primi nove mesi dell'anno, il trend dell'export piemontese continua a essere positivo, ma lascia intravedere un rallentamento dell'attrattività di alcuni nostri prodotti, tra cui i metalli e i prodotti chimici - ha affermato Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte -. Dobbiamo sottolineare, invece, come la crescita per il Piemonte e per l'intero Nord-ovest derivi soprattutto dalle maggiori vendite di autoveicoli della nostra regione. Certo le esportazioni delle merci regionali sono in parte condizionate dal clima di incertezza geo-politico europeo ed extra-europeo, ma è nostro dovere continuare ad adottare politiche locali e nazionali che aiutino le imprese a internazionalizzarsi, attraverso progetti innovativi e ad alto contenuto tecnologico", ha concluso. (Rpi)