Roma: Carpano (Azione), bene sblocco bando 5G, garantire copertura di rete

- "Bene lo sblocco del bando 5G per portare il segnale di rete su tutte le infrastrutture. Oggi intere tratte di metropolitana, utilizzate ogni giorno da migliaia di romani, sono senza segnale cellulare, come la linea C." Lo dichiara in una nota il consigliere di Azione, Francesco Carpano. "È importante garantire la copertura di rete ai passeggeri del trasporto pubblico, ovunque si trovino, nonché ottenere le tante funzioni che un'infrastruttura di rete come il 5G abilita, come la messa in rete dei segnali delle telecamere", conclude Carpano. (Com)