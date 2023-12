Spagna: Abascal, popolari non all'altezza del grave momento che il Paese sta attraversando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Vox, Santiago Abascal, ha criticato duramente il Partito popolare spagnolo (Pp) per aver rifiutato di "coordinare una risposta al colpo di Stato" messo in atto dal governo di Pedro Sanchez in seguito all'accordo con i partiti indipendentisti. "Non siete all'altezza del grave momento che la Spagna sta attraversando. Non possiamo rimanere in silenzio", ha affermato Abascal nel suo intervento al Congresso dei deputati, dove oggi è iniziato l'iter parlamentare per l'approvazione della legge di amnistia, definita "un colpo di Stato senza precedenti contro la giustizia in Europa". Abascal ha poi criticato il leader popolare, Alberto Nunez Feijoo, per aver condannato le sue dichiarazioni in cui affermava che "ci sarà un momento in cui il popolo vorrà appendere Pedro Sanchez per i piedi". "Sono contento che lo scomodiamo al punto da fargli condannare le mie dichiarazioni. Questo dimostra che siamo necessari", ha sottolineato Abascal. (Spm)