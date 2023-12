Ue: risoluzione Iv, garantire piena adesione Italia a percorso per difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "ad attivarsi, in sede europea, per porre in essere e rafforzare ogni iniziativa utile a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, sia attraverso aiuti finanziari che mediante specifici supporti umanitari, militari e diplomatici, per tutto il tempo necessario e il sostegno alle riforme per il suo percorso di adesione all'Unione europea, nel rispetto delle condizioni poste dalla commissione; ad attivarsi per sollecitare l'adozione di un approccio unitario europeo volto a realizzare una de-escalation del conflitto arabo-israeliano in essere e riprendere un percorso diplomatico che punti alla soluzione 'due popoli, due Stati', favorendo il dialogo tra autorità israeliane e palestinesi, con il supporto dei partner regionali e internazionali, che potrebbero svolgere un ruolo positivo nella prevenzione di un'ulteriore escalation, riallacciando anche il dialogo tra Israele e Paesi arabi interessati al processo denominato 'Pace di Abramo'; ad intervenire affinché l’Unione europea, anche in considerazione degli obiettivi a lungo termine che saranno necessari a renderla più forte e competitiva, dia rapidamente seguito ai lavori per la redazione dell’Agenda strategica per il prossimo quinquennio, soprattutto nell’ottica delle prospettive connesse al processo di allargamento, per giungere all’adozione del documento in tempi rapidi e comunque entro la prossima estate". E' quanto si legge nella risoluzione di Italia viva, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. (segue) (Rin)