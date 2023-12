Ue: risoluzione Iv, garantire piena adesione Italia a percorso per difesa europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo impegna, poi, l'esecutivo "a proseguire nel percorso che dovrà portare alla modifica del Regolamento di Dublino, al fine di garantire l’adozione di una politica migratoria europea che non penalizzi i Paesi di frontiera e che si proponga di incardinare i flussi migratori in una prospettiva strategica per l'Unione; la recente e tragica evoluzione del contesto internazionale lascia presagire una recrudescenza del fenomeno terroristico nel Vecchio continente, rendendo quanto mai prioritaria l’adozione di una strategia di sicurezza comune volta a difendere i valori e lo stile di vita europeo dinanzi alle nuove minacce; a garantire la piena adesione dell’Italia al percorso per la sicurezza e difesa europea, tanto in termini di investimenti sul settore della difesa, quanto, soprattutto, su ricerca, tecnologia e cybersicurezza; ad adottare ogni iniziativa utile volta a promuovere la realizzazione di un esercito unico europeo, quale presidio indispensabile per garantire all’Unione europea autonomia strategica sul piano interno e geopolitico". (segue) (Rin)