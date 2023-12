Ue: risoluzione Iv, garantire piena adesione Italia a percorso per difesa europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento impegna, infine, il governo "ad attivarsi per sollecitare una piena attuazione delle politiche europee per la sicurezza e la difesa comuni, a partire dall’istituzione, entro i termini prefissati del 2025, della 'Capacità di intervento rapido' e proseguendo con il rafforzamento del meccanismo di risposta alle minacce previsto nel quadro di 'Galileo', delle capacità comuni di intelligence, anche attraverso il Centro satellitare Ue e delle politiche Ue in materia di cyberdifesa, rendendo pienamente operativa l'Unità congiunta per il cyberspazio" e "ad intervenire affinché il percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita tenga in debita considerazione le condizioni di finanza pubblica del Paese, scongiurando il pericolo che vengano adottate previsioni penalizzanti per i Paesi fortemente indebitati anche in considerazione delle forti tensioni geopolitiche che caratterizzano il contesto internazionale e nazionale nell'attuale congiuntura e l’indispensabilità del fattore crescita per la sostenibilità e riassorbibilità delle masse debitorie". (Rin)