Decreto Referendum: ecco cosa prevede il testo licenziato in via definitiva dal Senato

- Via libera definitivo da parte dell’Aula del Senato, (117 sì, nessun contrario e 23 astenuti), al decreto recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, il cosiddetto decreto Referendum. Il provvedimento, che si compone di tre articoli, è riconducibile alla finalità di rafforzare gli Uffici della Corte di cassazione impegnati nell’espletamento delle attività di gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all’esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell’ammissibilità dei quesiti referendari. Si consente pertanto all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione di avvalersi di ulteriore personale, in assegnazione temporanea, per un numero complessivo di 128 unità. Si introduce, poi, la disciplina della piattaforma telematica per la raccolta delle firme necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. Tale piattaforma verrà realizzata da Sogei, per conto del ministero della Giustizia, e diventerà operativa con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. (Rin)