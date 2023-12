Tunisia: al via un progetto da 4,5 milioni di euro per emancipazione donne in agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Messaoui ha aggiunto: "L'idea si basa su tre pilastri: sensibilizzazione, formazione, responsabilizzazione delle amministrazioni e raccolta di dati e risultati", sottolineando che "i prodotti e i complessi che beneficeranno del finanziamento saranno stabiliti da un comitato specializzato". Il progetto tiene conto anche degli obiettivi del Paese alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo l'ultimo rapporto della Banca mondiale rilasciato a fine novembre, la scarsità d'acqua, l'erosione costiera e le inondazioni sempre più frequenti sono tra le sfide climatiche più urgenti della Tunisia, a cui il Paese dovrebbe rispondere con azioni immediate di adattamento e decarbonizzazione per rilanciare la ripresa economica e creare posti di lavoro. La Tunisia si trova ad affrontare un grave problema di scarsità idrica, che compromette la produzione agricola poiché le precipitazioni scarse e variabili mettono in luce le carenze di un settore che necessita di riforme per adattarsi ai cambiamenti climatici. Inoltre, le perdite idriche presso la Società nazionale di distribuzione dell'acqua sono aumentate dal 25 per cento del 2010 al 34 per cento nel 2021. (Tut)