Ue: risoluzione Più Europa, urgente revisione Trattato Lisbona

- La Camera impegna il governo "a sostenere la necessità e l’urgenza della revisione del Trattato di Lisbona in una linea di continuità con le scelte europeiste dell’Italia che si sono ispirate alla finalità federalista del Manifesto di Ventotene e alle culture politiche europee fondate sull’universalismo cristiano, sul cosmopolitismo liberale e sull’internazionalismo socialista a cui si è associato l’ambientalismo e lo sviluppo sostenibile" e "a sostenere la dimensione della democrazia rappresentativa nei negoziati per l’adesione dei Paesi candidati attraverso forme innovative di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo così come della democrazia partecipativa, indispensabile per garantire il consenso delle opinioni pubbliche che saranno in molti casi chiamate ad esprimersi per via referendaria". E' quanto si legge nella risoluzione di Più Europa, a Montecitorio, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Il testo impegna, poi, l'esecutivo "a proporre agli altri governi e alle istituzioni europee l’elaborazione di una dichiarazione solenne che confermi all’inizio dei negoziati di adesione il principio della cooperazione leale dei Paesi membri e dei Paesi candidati fondata sul rispetto dello stato di diritto, della Carta dei diritti fondamentali, sul primato del diritto europeo nei settori di competenza dell’Unione europea e sull’uguale responsabilità politica, legislativa e di bilancio delle istituzioni che rappresentano i cittadini e gli Stati membri" e "ad avviare, ispirandosi al mandato che fu attribuito su iniziativa del governo italiano all’Assemblea della Ceca di elaborare lo statuto della Comunità politica europea ed ai risultati del referendum di indirizzo del giugno 1989, una riflessione sulla prospettiva di una fase democratica e costituente che abbia come protagonista il Parlamento europeo che sarà eletto dal 6 al 9 giugno 2024, chiedendo al Consiglio europeo di inserire questa prospettiva nella agenda strategica 2024-2029".(Rin)