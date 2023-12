Legge Bilancio: Iv, 4 subemendamenti, cancellare modifica calcolo pensioni medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo Italia viva ha presentato quattro subemendamenti ai tre emendamenti del governo alla legge di Bilancio, in discussione in Commissione a palazzo Madama. Sulle pensioni dei medici, la mezza marcia indietro del governo non basta, chiediamo di cancellare la modifica delle modalità di calcolo degli assegni e quindi di non abbassarle in nessun caso". Lo fa sapere una nota dell'ufficio stampa di Italia viva. "Con un secondo emendamento, chiediamo che il fondo parlamentare venga salvaguardato, ripristinando i 50 milioni tolti per finanziare il comparto sicurezza. Noi condividiamo di aumentare le risorse per le Forze dell'ordine, ma questo intervento deve essere finanziato con fondi del ministero dell'Economia. Lo stesso dovrà fare il Mef per gli interventi a favore degli enti locali, come prevedono gli ultimi due emendamenti: non è possibile che queste risorse vengano prese dagli stanziamenti destinati alla messa in sicurezza di strade, scuole e edifici pubblici", conclude la nota. (Com)