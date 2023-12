Decreto Referendum: Paroli (FI), strumento fondamentale di democrazia, bene controlli su raccolta elettronica firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Referendum va nella direzione di rendere attuabile la previsione di legge, già esistente, che consente la raccolta elettronica delle firme di coloro che sostengono un referendum. Uno strumento fondamentale della democrazia, previsto dalla nostra Costituzione, che deve avere regole certe e controlli". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Adriano Paroli, intervenendo in Aula sul decreto Referendum. "Nell'epoca della firma digitale e della Pec, in un momento in cui assistiamo ad una spinta sempre più pressante verso la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, per salvaguardare l'autorevolezza di questo strumento e dei controlli che lo regolano, si rafforza l'Ufficio centrale per il Referendum e del Presidente della Corte di Cassazione, per consentire le operazioni di verifica delle sottoscrizioni digitali. Importante è anche il fatto che ora venga introdotta la disciplina della piattaforma telematica per il referendum, per la raccolta delle firme necessarie per il referendum e le iniziative legislative popolari. Così come è fondamentale aver individuato una società di informatica per il completamento e la gestione e manutenzione della piattaforma. Per queste ragioni i senatori di Forza Italia votano a favore di questo decreto", ha concluso. (Rin)