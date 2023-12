© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al professore Augusto Barbera, nuovo presidente della Corte costituzionale, "auguri di buon lavoro". Lo comunica in una nota il viceministro delle Imprese e del made in Italy, Valentino Valentini. "Sono certo che con la sua competenza e la sua esperienza saprà guidare con autorevolezza ed equilibrio un organo fondamentale in un momento storico di grandi cambiamenti", conclude.(Rin)