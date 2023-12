Libano: economia in calo da inizio conflitto a Gaza, attesi 200 mila espatriati a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano accoglierà circa 200 mila libanesi espatriati durante le vacanze natalizie, periodo in cui verranno aperti 20 nuovi ristoranti. Lo ha annunciato oggi all’emittente libanese “Lbci" il presidente dell'Unione dei proprietari di ristoranti, caffè e pasticcerie del Libano, Tony Ramy, secondo cui “i ristoranti e i locali di intrattenimento saranno quasi tutti pieni dal 22 dicembre al 2 gennaio”. Secondo un recente rapporto di "Standard and Poors", società privata con base negli Stati Uniti che realizza ricerche finanziarie, Libano, Egitto e Giordania (tra i Paesi geograficamente più vicini al conflitto in corso nella Striscia di Gaza) dipendono fortemente dal turismo, dal momento che “il settore turistico contribuisce tra il 12 e il 26 per cento del totale delle loro entrate estere”. Lo scoppio delle tensioni tra il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e le forze israeliane al confine tra Libano e Israele, lo scorso 8 ottobre, ha influito negativamente su tutti i settori economici e produttivi del Paese. (segue) (Lib)