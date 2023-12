Libano: economia in calo da inizio conflitto a Gaza, attesi 200 mila espatriati a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha subito ripercussioni economiche negli ultimi due mesi, che hanno aggravato la già delicata situazione nel Paese. L'esperto economico libanese, Bassem al Bawab, ha spiegato al quotidiano libanese “Nidaa Al Watan” che “il Libano ha perso gran parte del rendimento dell'attività economica che ha registrato dall'inizio del 2023”, aggiungendo che "quest'anno l'economia avrebbe potuto registrare una crescita positiva rispetto al 2022 - che era pari allo zero per cento (secondo i dati della Banca mondiale) -, ma le ripercussioni degli scontri militari hanno fagocitato tutta la crescita realizzata fino allo scorso settembre”. Al Bawab ha aggiunto che "la scommessa è sull'azione economica dell'attuale mese di dicembre, cioè il mese delle vacanze, per ridurre il tasso di perdite", che ammonta a "quasi 1,5 miliardi di dollari dall’inizio degli eventi a Gaza”. Da parte sua, il ricercatore libanese Mohammad Chamseddine ha stimato “le perdite tra 700 e 900 milioni di dollari al massimo”. Infine, altri esperti collocano "la cifra media delle perdite tra le stime di Al Bawab e Chamseddine, ovvero attorno al miliardo di dollari". (Lib)